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Политика Песков рассказал, зачем Польше нужна американская военная база на севере страны

Песков рассказал, зачем Польше нужна американская военная база на севере страны

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28 комментариев

Американская база противоракетной обороны (ПРО) в Редзиково на севере Польши несет угрозу России и является «попыткой сдерживания военного потенциала» РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Информация об открытии базы появилась утром 13 ноября.

Комментируя новость, Песков напомнил о переговорах Владимира Путина с тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим в начале 2000-х годов. Они касались планов американской стороны по размещению сил ПРО в Европе. Тогда российский лидер настаивал, что уверения Вашингтона в том, что базы в Европе нужны для «сдерживания иранской угрозы» — эфемерны.

«Все эти планы с самого начала верстались как попытка военного сдерживания нашего потенциала», — заявил Песков, слова которого приводит РБК. Открытие одной из таких баз в Польше только подтверждает правоту Путина, подчеркнул пресс-секретарь президента.

«Конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета», — сказал Песков.

База ПРО НАТО открывается в среду, 13 ноября, в польском Редзиково. До границы с Россией — 165 км.

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Комментарии
28
AndrewBarsik
2 часа
Интересно, что произойдёт раньше - "мы попадём в рай" или "они просто сдохнут"? И ещё: хорошо бы, чтобы все "ответные меры" предпринимались за счёт личных сбережений и накоплений тех гениев геополитики, благодаря которым возникла необходимость эти "ответные меры" предпринимать.
Torres
2 часа
ну пусть тоже попробует в Польше поставить базу.
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