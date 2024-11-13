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Общество На «Госуслугах» в октябре доработали и запустили 17 сервисов и услуг. За справкой об участии в СВО — туда

На «Госуслугах» в октябре доработали и запустили 17 сервисов и услуг. За справкой об участии в СВО — туда

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4 комментария

За прошедший октябрь на портале «Госуслуги» было запущено 17 сервисов. Некоторые из них направлены на помощь многодетным семьям, другие — созданы для участников СВО. Об этом 13 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В прошлом месяце специалисты запустили на портале семь новых услуг и два новых сервиса. Помимо этого, было доработано семь услуг и один сервис.

Один из новых сервисов — «Жизненная ситуация для многодетных семей», также доработан сервис, помогающий установить статус многодетной семьи. Еще из нового — студенческие билеты и зачетные книжки, которые теперь можно хранить на портале в электронном виде.

Помимо этого, на «Госуслугах» был запущен сервис, помогающий получить справку об участии в СВО по линии Министерства обороны РФ, появились сервисы «Сокращение срока действия договора найма специализированного жилого помещения», «Выплата на приобретение жилого помещения или полного погашения кредита». Также запустили сервисы по регистрации персональной страницы или канала, рассмотрению ходатайства о смене категории земельного участка. Еще один сервис направлен на лицензирование деятельности, связанной с пиротехникой, другой — на лицензирование картографической и геодезической работы.

Был доработан ряд сервисов, среди которых «Регистрация некоммерческой организации», «Получение решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков» и другие.

В начале ноября стало известно, что сервис «Жизненная ситуация» теперь сможет помогать при переезде внутри страны. Благодаря ему сократятся сроки оформления необходимых документов и их количество.

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Комментарии
4
Заливщик голосовых планок
2 часа
"«Жизненная ситуация для многодетных семей»" - странно.. Многодетность - этожэ стопроцентно шоколадно! Так с Высоких Трибун заявляют! Какие у них могут быть "жизненные ситуации"?..
NPC
2 часа
Да уж, как зашёл на "Госуслуги" - "Новое на портал": -"ЧС в Курской области.Помощь жителям" -"Госуслуги для новых регионов" -"Военная служба по контракту" -"Станьте волонтёром в новых регионах" -"ЧС в Белгородской области.Помощь жителям" -"Станьте волонтёром и получите бонусы" и прямо подряд на главной странице портала и как же мы раньше без этого существовали ...А вот как-то так
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