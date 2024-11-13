На «Госуслугах» в октябре доработали и запустили 17 сервисов и услуг. За справкой об участии в СВО — туда

За прошедший октябрь на портале «Госуслуги» было запущено 17 сервисов. Некоторые из них направлены на помощь многодетным семьям, другие — созданы для участников СВО. Об этом 13 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В прошлом месяце специалисты запустили на портале семь новых услуг и два новых сервиса. Помимо этого, было доработано семь услуг и один сервис.

Один из новых сервисов — «Жизненная ситуация для многодетных семей», также доработан сервис, помогающий установить статус многодетной семьи. Еще из нового — студенческие билеты и зачетные книжки, которые теперь можно хранить на портале в электронном виде.

Помимо этого, на «Госуслугах» был запущен сервис, помогающий получить справку об участии в СВО по линии Министерства обороны РФ, появились сервисы «Сокращение срока действия договора найма специализированного жилого помещения», «Выплата на приобретение жилого помещения или полного погашения кредита». Также запустили сервисы по регистрации персональной страницы или канала, рассмотрению ходатайства о смене категории земельного участка. Еще один сервис направлен на лицензирование деятельности, связанной с пиротехникой, другой — на лицензирование картографической и геодезической работы.