Хуснуллин: новых льготных программ ипотеки не будет

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что кабинет министров сейчас не рассматривает возможность появления новых программ субсидирования ипотеки из-за высокой ключевой ставки.

Вице-премьер назвал такие программы «капиталозатратным для бюджета мероприятием» и подчеркнул, что сейчас их и так уже действует три: семейная, IT-ипотека и сельская ипотека.

«По остальным [программам] пока, так как это капиталозатратное для бюджета мероприятие, мы расширяться пока не будем. Будем ждать, пока инфляция и ставка снизятся», — сказал вице-премьер.

Одновременно Марат Хуснуллин рассказал, что чиновники сомневаются в эффективности нынешнего подхода к субсидированию кредитов на жилье. По его словам, львиную долю ипотеки осваивают всего 20 регионов. В остальных она идет с большим трудом из-за низких цен и низкой доходности стройки.

«Пока мы склоняемся, что надо поддерживать там, где спрос меньше. Нужно поддерживать не спрос, а предложение», — объяснил сенаторам вице-премьер.