Тест на бешенство у популярной в соцсетях белки Пинат оказался отрицательным

У белки-блогера Пинат, которую отобрали у хозяев, чтобы проверить на бешенство, а затем усыпили, не обнаружили заболевания. Об этом сообщает Associated Press.
Государственный департамент охраны природы изъял белку Пинат (Peanut, по-русски — Арахис) и енота по кличке Фред 30 октября у их владельца Марка Лонго. Причиной стало то, что проживание диких животных вместе с людьми якобы создавало возможную опасность заражения человека бешенством. Отмечается, что во время того, как питомцев забирали из дома, белка успела укусить одного из сотрудников службы.
Во вторник, 12 ноября, власти сообщили, что тесты на бешенство, которые взяли у животных, оказались отрицательными. Об отсутствии бешенства сообщили власти округа Шеманг.
Как отмечает бывший владелец животных, отрицательные результаты теста не стали для него неожиданностью.
«Для меня это не стало большим потрясением, учитывая, что я прожил с Пинатом семь с половиной лет, а с Фредом — пять месяцев. У меня не идет пена изо рта, — поделился Лонго. — Я знал, что результаты теста будут отрицательными».
В подготовленном заявлении Государственного департамента охраны природы говорится, что в настоящее время проводится внутреннее расследование и пересматривается внутренняя политика службы.
Ранее сообщалось о том, что в США власти усыпили белку по имени Пинат, которая принадлежала паре из штата Нью-Йорк. Пушистый зверёк жил дома около семи лет и был популярен в соцсетях.
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