Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 767мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,96
EUR 104,25
Наташа Королева дает показания
Малый бизнес и "Честный знак"
Дом Радио
За ЗСД заплатят досрочно
Лекарства нельзя водителям
Штрафы на платных дорогах
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Тест на бешенство у популярной в соцсетях белки Пинат оказался отрицательным

Тест на бешенство у популярной в соцсетях белки Пинат оказался отрицательным

1 915
3 комментария

У белки-блогера Пинат, которую отобрали у хозяев, чтобы проверить на бешенство, а затем усыпили, не обнаружили заболевания. Об этом сообщает Associated Press.

Государственный департамент охраны природы изъял белку Пинат (Peanut, по-русски — Арахис) и енота по кличке Фред 30 октября у их владельца Марка Лонго. Причиной стало то, что проживание диких животных вместе с людьми якобы создавало возможную опасность заражения человека бешенством. Отмечается, что во время того, как питомцев забирали из дома, белка успела укусить одного из сотрудников службы.

Во вторник, 12 ноября, власти сообщили, что тесты на бешенство, которые взяли у животных, оказались отрицательными. Об отсутствии бешенства сообщили власти округа Шеманг.

Как отмечает бывший владелец животных, отрицательные результаты теста не стали для него неожиданностью.

«Для меня это не стало большим потрясением, учитывая, что я прожил с Пинатом семь с половиной лет, а с Фредом — пять месяцев. У меня не идет пена изо рта, — поделился Лонго. — Я знал, что результаты теста будут отрицательными».

В подготовленном заявлении Государственного департамента охраны природы говорится, что в настоящее время проводится внутреннее расследование и пересматривается внутренняя политика службы.

Ранее сообщалось о том, что в США власти усыпили белку по имени Пинат, которая принадлежала паре из штата Нью-Йорк. Пушистый зверёк жил дома около семи лет и был популярен в соцсетях.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Животные Бешенство США
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Koma2024
2 часа
Бедная белочка...
NPC
2 часа
Эта белочка жила знаменитой и умерла как герой - жизнь свою за Трампа положила, теперь ей памятник возведут или мавзолей...не то что некоторым зверям.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге эксперты назвали смартфоны, которые чаще всего сдают в трейд-ин
13 ноября, 14:48
Новости компаний
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Новости компаний
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
ТОП 5
Новости компаний
GloraX объявил о развитии направления регионального мастер-девелопмента на форуме MREF
13 ноября, 15:15
В Санкт-Петербурге эксперты назвали смартфоны, которые чаще всего сдают в трейд-ин
13 ноября, 14:48
Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-01
13 ноября, 14:20
В жилом квартале Respect возводится пятый этаж
13 ноября, 13:30
В квартале «Окла» появилось игровое оборудование известной фирмы
13 ноября, 13:01
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Ремесленная продукция – в тренде!
12 ноября, 13:21
Industrial Avenir — выполняются работы нулевого цикла
12 ноября, 12:50
Сити-квартал Plus Пулковский - выполняются монолитные работы и отделка
12 ноября, 12:15
Апарт-отель Ladozhsky Avenir: высокая степень готовности
11 ноября, 17:40
Bakunina 33: высокий темп на всех участках работ
11 ноября, 17:20