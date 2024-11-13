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Общество Наташа Королева приехала в суд по делу об убийстве Талькова

Наташа Королева приехала в суд по делу об убийстве Талькова

2 841
7 комментариев

Певица Наташа Королева будет допрошена в суде в качестве свидетеля по делу об убийстве Игоря Талькова 13 ноября. Она явилась в суд, но торопится на поезд.

Как передает корреспондент «Фонтанки» из суда, на данный момент певица в коридоре ждёт начала заседания и когда ее позовут дать показания. Она успела сообщить сотрудникам суда, что торопится на обратный поезд. От общения с прессой певица отказалась.

Наташа Королева была участником концерта в «Юбилейном», во время которого был убит Игорь Тальков. Обвинение считает виновным концертного директора музыканта Валерия Шляфмана. Он давно уехал в Израиль.

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Комментарии
7
Гротеск
32 минуты
через тридцать лет можно вспомнить только то, что тогда был молодым и красивым...
NSE
33 минуты
Сколько можно мусолить это дело 1991-го года? Все равно никого уже не посадят. Больше работы нет у судей?
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