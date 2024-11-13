Наташа Королева приехала в суд по делу об убийстве Талькова

Певица Наташа Королева будет допрошена в суде в качестве свидетеля по делу об убийстве Игоря Талькова 13 ноября. Она явилась в суд, но торопится на поезд.

Как передает корреспондент «Фонтанки» из суда, на данный момент певица в коридоре ждёт начала заседания и когда ее позовут дать показания. Она успела сообщить сотрудникам суда, что торопится на обратный поезд. От общения с прессой певица отказалась.