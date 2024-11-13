Умер журналист и шеф-повар Алексей Зимин

В возрасте 52 лет скончался телеведущий и шеф-повар Алексей Зимин. Об этом в среду, 13 ноября, сообщил гастрожурналист Роман Лошманов в своем telegram-канале.

Зимин родился в городе Дубна в 1971 году. Его знают как бывшего заместителя главного редактора журнала «Афиша», основателя издания «Афиша Еда», главреда журналов «Афиша Мир», GQ и Gourmet. Помимо этого, статьи Зимина публиковались в таких изданиях, как «Коммерсантъ» и «Ведомости».

Кроме того, Алексей Зимин был ведущим кулинарного шоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ, а также организатором кулинарного фестиваля «Праздник Еды». Открыл кафе и кулинарную школу Ragout, кафе при «Гоголь-центре», бар Craft и заведение «Дом 12».

В 2015 году он переехал из России в Лондон, где запустил ресторан русской кухни и одноименный журнал Zima, а также вел серию программ о британской еде. Летом 2023 года Зимин представил свою книгу «Англомания». Ранее он выпустил несколько других книг: «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда».