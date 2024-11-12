Президент ФРГ одобрил дату досрочных выборов в бундестаг

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер одобрил дату проведения досрочных выборов в бундестаг, предложенную лидерами фракций Социал-демократической партии Германии (СДПГ), оппозиционного блока ХДС/ХСС и представителями партии «Союз 90 / Зеленые». Таким образом, досрочные выборы в нижнюю палату парламента Германии состоятся 23 февраля 2025 года.

О решении Штайнмайера прессе сообщила представитель главы государства. Уточняется, что президент встретился в своей резиденции, дворце Бельвю, с председателями правящих фракций — Рольфом Мютценихом (СДПГ), Бриттой Хассельман и Катариной Дрёге («Зеленые») и с главой фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем. После встречи Штайнмайер счел 23 февраля 2025 года «реалистичной датой проведения новых выборов».

Ранее в Германии распалась правящая «светофорная» коалиция — после того как канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил министра финансов Германии Кристиана Линднера. Свое название коалиция получила по цветам входящих в нее партий: красный — у социал-демократов (СДПГ), к которым принадлежит Шольц, желтый — у СвДП, зеленый — у «Зеленых». Распад произошел в день оглашения результатов выборов в США после заседания лидеров партий и их фракций, на котором была предпринята очередная безуспешная попытка договориться о бюджете на 2025 год.