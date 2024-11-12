«Я вижу в вас своего молодого-молодого-молодого брата». Президент Зимбабве сделал комплимент Лукашенко

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва сделал комплимент главе Белоруссии. 82-летний африканский политик отметил молодой возраст Александра Лукашенко и назвал его своим «молодым братом».

Видеозаписью со встречи глав государств в рамках саммита COP29 в Баку поделился Telegram-канал «Пул N3». Диалог Мнангагва и Лукашенко начался с приветственных слов и обменом добрыми словами.

«Господин президент, рад видеть вас активным, жизнерадостным, несмотря на все проблемы, которые у нас существуют в мире», — начал Лукашенко.

На что президент Зимбабве ответил: «Господин президент, и вам тоже мой комплимент! Прекрасно выглядите. Ну и моложе вы, конечно. По сравнению со мной вы как юноша выглядите, как ребенок. Мне 82 года, поэтому, смотря на вас, господин президент, я вижу в вас своего молодого-молодого-молодого брата».