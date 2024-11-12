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Общество «Я вижу в вас своего молодого-молодого-молодого брата». Президент Зимбабве сделал комплимент Лукашенко

«Я вижу в вас своего молодого-молодого-молодого брата». Президент Зимбабве сделал комплимент Лукашенко

1 552
14 комментариев

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва сделал комплимент главе Белоруссии. 82-летний африканский политик отметил молодой возраст Александра Лукашенко и назвал его своим «молодым братом».

Видеозаписью со встречи глав государств в рамках саммита COP29 в Баку поделился Telegram-канал «Пул N3». Диалог Мнангагва и Лукашенко начался с приветственных слов и обменом добрыми словами.

«Господин президент, рад видеть вас активным, жизнерадостным, несмотря на все проблемы, которые у нас существуют в мире», — начал Лукашенко.

На что президент Зимбабве ответил: «Господин президент, и вам тоже мой комплимент! Прекрасно выглядите. Ну и моложе вы, конечно. По сравнению со мной вы как юноша выглядите, как ребенок. Мне 82 года, поэтому, смотря на вас, господин президент, я вижу в вас своего молодого-молодого-молодого брата».

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Зимбабве Александр Лукашенко Эммерсон Мнангагва
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Комментарии
14
Полно Вам, батюшка
1 час
это и всё, что надо знать об этой встрече...
Сила в Правде!!
1 час
бедные белорусы. но почему-то их не жаль.
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