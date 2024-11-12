Стала известна дата прощания с альпинистом из Петербурга, погибшим в Непале

Прощание с альпинистом Александром Душейко, погибшим в октябре в Непале, пройдет 14 ноября. Об этом сообщила Школа альпинизма Петербурга, которой руководил спортсмен.

Церемония прощания с альпинистом начнется в 13:00 в церкви святого Димитрия Солунского на 1-й Никитской улице. В 14:30 на Северном кладбище пройдет погребение, после чего запланирован поминальный обед в трапезной «Помним-Любим».

Напомним, что в ночь с 6 на 7 октября петербуржец Александр Душейко, а также Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой погибли при спуске с горы Дхаулагири. Их тела нашли на леднике на высоте 6800 метров.

В Федерации альпинизма Ленинградской области «Фонтанке» рассказали, что спортсмены сорвались с высоты 7800 метров, когда спускались с горы и до лагеря оставалось всего несколько часов. Они были в связке. Шестой член экспедиционной группы — петербуржец Валерий Шамало — остался в живых. Его спасли плохое самочувствие и удача.