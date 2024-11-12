Reuters: В Хельсинки принудительно заберут арену у Тимченко и Ротенберга

Исполнительный совет города Хельсинки проведет принудительное изъятие крупнейшей спортивной и концертной площадки финской столицы «Арена Хельсинки» у её российских владельцев, сообщает Reuters.

Как передает агентство 12 ноября, процесс изъятия может занять годы, потребует разрешения от правительства Финляндии и выплаты компенсации владельцам. Однако он необходим, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение не используемого с 2022 года объекта и «не допустить репутационного ущерба Финляндии из-за неспособности принимать крупные международные мероприятия».

Арена в Хельсинки, которая является важной концертной площадкой, закрыта с 2022 года, когда бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, контролирующие компанию — собственника арены, попали в санкционные списки. По оценке властей, только в 2023-м простой арены привел к потерям дохода финской столицы до 400 миллионов евро в год для отелей, ресторанов и другого городского бизнеса. Как писала «Фонтанка», власти Хельсинки ранее уже предупреждали, что бизнесмены столкнутся с изъятием собственности, если не продадут её добровольно.