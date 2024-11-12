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Город В Ленинградском зоопарке показали любителя смертельных объятий

В Ленинградском зоопарке показали любителя смертельных объятий

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Говорят, объятия улучшают настроение и продлевают жизнь. В таком случае удав из Ленинградского зоопарка должен быть непрестанно счастливым, потому что его постонно видят обнимающим то добычу, то дерево. Видео со змеей поделились во вторник, 12 ноября, в telegram-канале зоопарка.

В зоопарке Петербурга обитает обыкновенный удав с мощным, длинным телом и блестящей чешуей пустынного оттенка. Завораживающий внешний вид вдобавок становится устращающим из-за красных глаз пресмыкающегося, который может убить своими объятиями.

«Эта змея — хищник без яда, но с мощными „объятиями“. Обвиваясь вокруг добычи, обыкновенный удав сжимает её при каждом выдохе, пока та не перестанет двигаться. Данная змея одинаково ловко охотится и на земле, и на деревьях. Обычно пятнистая окраска обыкновенного удава помогает сливаться с окружающей средой и оставаться невидимым для ничего не подозревающей „жертвы“», — отмечают в сообщении.

Удав в Ленинградском зоопарке отличатся тем, что он — альбинос, а значит, не обладает меланином, отвечающего за цвет. Эта генетическая мутация и приводит к особенному оттенку кожи и глаз змеи. Несмотря на это, удивительная красота удава становится его врагом во время охоты. Рептилии-альбиносы привлекают больше внимания со стороны хищников, что затрудняет им охоту и оборону — недостаток пигментации уменьшает вероятность выжить.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали, как капибары плавают в новом бассейне.

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