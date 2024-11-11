Капибары Ленинградского зоопарка перестали ходить в бассейн. Пришлось смотреть видео, чтобы разгадать загадку

В конце сентября семейство капибар Ленинградского зоопарка заселилось в обновленный силами четырех отделов вольер. И тут же нырнуло в новый бассейн. Возрадовавшись такому ажиотажу питомцев, сотрудники подлили водицы до самого верха, чтобы осчастливить плещущихся зверюшек. И сразу после этого капибары перестали даже подходить к водоему.

Поломать голову пришлось порядочное количество времени: киперы увеличили количество воды, пытались создать идеальные условия для плавания, меняя температуру то в большую, то в меньшую сторону. Но это не приводило к нужному результату. И тогда было решено прибегнуть к помощи установленных в вольере камер.