Капибары Ленинградского зоопарка перестали ходить в бассейн. Пришлось смотреть видео, чтобы разгадать загадку

В конце сентября семейство капибар Ленинградского зоопарка заселилось в обновленный силами четырех отделов вольер. И тут же нырнуло в новый бассейн. Возрадовавшись такому ажиотажу питомцев, сотрудники подлили водицы до самого верха, чтобы осчастливить плещущихся зверюшек. И сразу после этого капибары перестали даже подходить к водоему.
О разгадке такого игнора рассказали в канале «Ленинградский зоопарк».
Поломать голову пришлось порядочное количество времени: киперы увеличили количество воды, пытались создать идеальные условия для плавания, меняя температуру то в большую, то в меньшую сторону. Но это не приводило к нужному результату. И тогда было решено прибегнуть к помощи установленных в вольере камер.
Путем размышлений и наблюдений удалось выяснить причину поведения грызунов: капибары ходят в туалет исключительно на мелководье и потому им важно, чтобы верхняя ступенька была покрыта водой достаточно. Но не слишком.
Как только был выставлен нужный уровень воды, всё привередливое семейство вновь с удовольствием принялось плескаться в своем новом бассейне.
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