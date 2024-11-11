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Город Капибары Ленинградского зоопарка перестали ходить в бассейн. Пришлось смотреть видео, чтобы разгадать загадку

Капибары Ленинградского зоопарка перестали ходить в бассейн. Пришлось смотреть видео, чтобы разгадать загадку

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В конце сентября семейство капибар Ленинградского зоопарка заселилось в обновленный силами четырех отделов вольер. И тут же нырнуло в новый бассейн. Возрадовавшись такому ажиотажу питомцев, сотрудники подлили водицы до самого верха, чтобы осчастливить плещущихся зверюшек. И сразу после этого капибары перестали даже подходить к водоему.

О разгадке такого игнора рассказали в канале «Ленинградский зоопарк».

Поломать голову пришлось порядочное количество времени: киперы увеличили количество воды, пытались создать идеальные условия для плавания, меняя температуру то в большую, то в меньшую сторону. Но это не приводило к нужному результату. И тогда было решено прибегнуть к помощи установленных в вольере камер.

Путем размышлений и наблюдений удалось выяснить причину поведения грызунов: капибары ходят в туалет исключительно на мелководье и потому им важно, чтобы верхняя ступенька была покрыта водой достаточно. Но не слишком.

Как только был выставлен нужный уровень воды, всё привередливое семейство вновь с удовольствием принялось плескаться в своем новом бассейне.

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