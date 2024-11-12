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Происшествия Экс-замдиректора детдома в Петербурге арестовали по делу о педофилии. Он хранит обет молчания

Экс-замдиректора детдома в Петербурге арестовали по делу о педофилии. Он хранит обет молчания

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2 комментария

Бывший заместитель директора одного из районных Центров содействия семейному воспитанию в Петербурге не признал себя педофилом и отправился в следственный изолятор — молча.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 12 ноября меру пресечения фигуранту избрал Колпинский районный суд. Следователь просил отправить отправить 57-летнего Белякова под стражу.

Суд удовлетворил ходатайство и определил его в СИЗО до 10 января.

Процесс проходил в закрытом режиме. Белякову вменяют насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении двух и более детей. По информации «Фонтанки», в деле фигурируют двое воспитанников Центра, но жертв может быть больше. По версии следствия, занимая должность заместителя директора по воспитательно-реабилитационной работе, мужчина совращал детей в своём кабинете в марте 2023 года и весной этого года. Одному из мальчиков на тот момент было 15 лет, другому шёл восьмой год.

Беляков вину не признал и отказался давать показания, воспользовавшись 51-й статьёй Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Следственный комитет возбудил уголовное дело накануне. Подозреваемого задержали оперативники «детского» отдела уголовного розыска.

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Комментарии
2
Отец Родной
5 минут
Кто что охраняет, тот то и имеет. Вертухаи как обычно))
Гость
15 минут
Наши сироты не должны усыновляться в страны, где можно менять пол. Они должны содержаться в учреждениях и использоваться по назначению.
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