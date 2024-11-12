Финны потратили миллионы евро на закрытие границы с Россией

Как говорится в пресс-релизе финских пограничников от 12 ноября, Европейская комиссия выделила Пограничной охране экстренное финансирование в размере 16 миллионов евро для «покрытия дополнительных расходов, связанных с противодействием инструментализированному въезду на восточную границу».

«Чтобы справиться с ситуацией (на границе) пограничная охрана усилила контроль и проверки, а также разведывательные операции, что улучшило и уточнило оперативную картину», — объяснили в пограничной службе.

Всё это потребовало увеличения кадровых ресурсов. Дополнительные пограничники были распределены по всей протяженности границы в соответствии с оценкой рисков, и был задействован резервный персонал, не состоящий на постоянной службе. На пограничных пунктах на восточной границе были установлены временные сооружения и барьеры, чтобы справиться «даже с большими потоками людей». Кроме того, было закуплено новое оборудование, чтобы улучшить оснащение пограничников.