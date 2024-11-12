Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, дождь

ощущается как +1

4 м/c,

ю-з.

 770мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,95
EUR 104,85
Реставрация Дома Бака
Лекарства нельзя водителям
Дом Радио
Штрафы на платных дорогах
Новый глава комздрава
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Финляндия Финны потратили миллионы евро на закрытие границы с Россией

Финны потратили миллионы евро на закрытие границы с Россией

1 271
10 комментариев

Финская пограничная служба получила экстренную финансовую помощь от Еврокомиссии для противодействия «контролируемому» незаконному въезду через границу с Россией.

Как говорится в пресс-релизе финских пограничников от 12 ноября, Европейская комиссия выделила Пограничной охране экстренное финансирование в размере 16 миллионов евро для «покрытия дополнительных расходов, связанных с противодействием инструментализированному въезду на восточную границу».

«Чтобы справиться с ситуацией (на границе) пограничная охрана усилила контроль и проверки, а также разведывательные операции, что улучшило и уточнило оперативную картину», — объяснили в пограничной службе.

Всё это потребовало увеличения кадровых ресурсов. Дополнительные пограничники были распределены по всей протяженности границы в соответствии с оценкой рисков, и был задействован резервный персонал, не состоящий на постоянной службе. На пограничных пунктах на восточной границе были установлены временные сооружения и барьеры, чтобы справиться «даже с большими потоками людей». Кроме того, было закуплено новое оборудование, чтобы улучшить оснащение пограничников.

При этом граница Финляндии и России уже год как закрыта. И её возможное открытие обсуждается не раньше февраля 2025 года, и это тоже не точно.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Сила в Правде!!
19 минут
любят в россии чужие деньги считать зачем.
280893275
4 минуты
В любом случае деньги потрачены с пользой и эффект уже наблюдается, чего не скажешь о наших тратах.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Новости компаний
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Ремесленная продукция – в тренде!
12 ноября, 13:21
Industrial Avenir — выполняются работы нулевого цикла
12 ноября, 12:50
Сити-квартал Plus Пулковский - выполняются монолитные работы и отделка
12 ноября, 12:15
Апарт-отель Ladozhsky Avenir: высокая степень готовности
11 ноября, 17:40
Bakunina 33: высокий темп на всех участках работ
11 ноября, 17:20
GloraX применит научный подход к освещению в своих проектах
11 ноября, 17:05
Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО
11 ноября, 16:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00