Финны потратили миллионы евро на закрытие границы с Россией

Финская пограничная служба получила экстренную финансовую помощь от Еврокомиссии для противодействия «контролируемому» незаконному въезду через границу с Россией.
Как говорится в пресс-релизе финских пограничников от 12 ноября, Европейская комиссия выделила Пограничной охране экстренное финансирование в размере 16 миллионов евро для «покрытия дополнительных расходов, связанных с противодействием инструментализированному въезду на восточную границу».
«Чтобы справиться с ситуацией (на границе) пограничная охрана усилила контроль и проверки, а также разведывательные операции, что улучшило и уточнило оперативную картину», — объяснили в пограничной службе.
Всё это потребовало увеличения кадровых ресурсов. Дополнительные пограничники были распределены по всей протяженности границы в соответствии с оценкой рисков, и был задействован резервный персонал, не состоящий на постоянной службе. На пограничных пунктах на восточной границе были установлены временные сооружения и барьеры, чтобы справиться «даже с большими потоками людей». Кроме того, было закуплено новое оборудование, чтобы улучшить оснащение пограничников.
При этом граница Финляндии и России уже год как закрыта. И её возможное открытие обсуждается не раньше февраля 2025 года, и это тоже не точно.
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