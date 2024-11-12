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Общество Активист получил компенсацию за незаконное преследование. Его задерживали в Петербурге по «телефонному делу»

Активист получил компенсацию за незаконное преследование. Его задерживали в Петербурге по «телефонному делу»

1 676
2 комментария

Ильдар Нафиков через суд добился компенсации за незаконное привлечение к ответственности. Но просил он существенно больше.

О решении суда сообщает объединенная пресс-служба судов 12 ноября. Нафиков просил по 300 тысяч с Минфина и МВД за незаконное преследование. Его, как и ряд других активистов, задерживали в марте 2022 года по делу о лжеминировании, которое прозвали «телефонным».

Нафиков двое суток провел в отделе и 120 дней как подозреваемый. В итоге дело было прекращено, ни к каким минированиям нынешний помощник депутата отношения не имеет.

Суд назначил компенсацию в 70 тысяч.

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Комментарии
3
В д. Гадюкино - дожди.
41 минута
600 Ойро. ))))))))))))))))))))))))))
Yuri_SPb
1 минута
Надо же, редко так бывает.
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