Активист получил компенсацию за незаконное преследование. Его задерживали в Петербурге по «телефонному делу»

Ильдар Нафиков через суд добился компенсации за незаконное привлечение к ответственности. Но просил он существенно больше.

О решении суда сообщает объединенная пресс-служба судов 12 ноября. Нафиков просил по 300 тысяч с Минфина и МВД за незаконное преследование. Его, как и ряд других активистов, задерживали в марте 2022 года по делу о лжеминировании, которое прозвали «телефонным».

Нафиков двое суток провел в отделе и 120 дней как подозреваемый. В итоге дело было прекращено, ни к каким минированиям нынешний помощник депутата отношения не имеет.

Суд назначил компенсацию в 70 тысяч.