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Общество Недвижимость экс-замглавы ФНС Ленобласти оценили в 164,5 млн рублей. Ее хотят забрать через суд

Недвижимость экс-замглавы ФНС Ленобласти оценили в 164,5 млн рублей. Ее хотят забрать через суд

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8 комментариев

Недвижимость бывшей замруководителя налоговой службы Ленобласти Светланы Кашкиной и ее семьи оценили в почти 165 млн рублей. Прокуратура хочет изъять ее в доход государства.

Как пишет пресс-служба прокуратуры Петербурга 12 ноября, экс-госслужащая и ее близкие родственники в период с 2014 по 2022 год приобрели на неподтвержденные доходы два земельных участка, на которых построили два помещения и двухэтажный коттедж, их показывал 47news. Общая стоимость объектов превысила 164,5 млн рублей.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем. Исковое заявление находится на рассмотрении.

8 ноября Кашкина была осуждена по фактам незаконного разглашения сведений, составляющих налоговую тайну, и превышения должностных полномочий. Её приговорили к трём годам в колонии-поселении.

Установлено, что летом 2022 года Кашкина попросила сотрудницу УФНС по Ленобласти прислать ей снимок из петербургского офиса с данными ООО «Проффит ТИМ», имеющими налоговую тайну. Впоследствии Кашкина переслала снимок директору данной организации. «Проффит ТИМ» фигурировала во время весенних обысков, где основным фигурантом уголовного дела о посредничестве в передаче взятки выступала ее бывшая подчиненная, а сегодня предпринимательница Ольга Роменская.

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Комментарии
8
михаил.ру
2 часа
И опять ЗАМ!!! Вы главу проверьте, нулей не хватит на калькуляторе!!!
282437267
1 час
все эти "возбуждения" - из той же оперы, как и назначения иноагентов - службы корм отрабатывают, потихоньку, чтобы оправдать нужность. и то до тех пор, пока "цыц" не сказали, когда уже переделят приватизированную страну
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