Водитель мусоровоза задержан по делу о раздавленной колесами в центре Петербурга женщине

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении ПДД в отношении водителя мусоровоза. Он задержан.

О возбуждении дела сообщает ГУ МВД региона 12 ноября. После опроса очевидцев следствие пришло к выводу, что женщина шла через пешеходный переход, соблюдая правила. 40-летний водитель мусоровоза не увидел ее и буквально раздавил.

Источник: «Фонтанка.ру»

Личность погибшей пока не установлена. Ранее «Спецтранс» сообщал, что водитель был трезв, когда вышел на смену, а автомобиль MAN исправен.