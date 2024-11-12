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Происшествия Водитель мусоровоза задержан по делу о раздавленной колесами в центре Петербурга женщине

Водитель мусоровоза задержан по делу о раздавленной колесами в центре Петербурга женщине

1 603
8 комментариев

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении ПДД в отношении водителя мусоровоза. Он задержан.

О возбуждении дела сообщает ГУ МВД региона 12 ноября. После опроса очевидцев следствие пришло к выводу, что женщина шла через пешеходный переход, соблюдая правила. 40-летний водитель мусоровоза не увидел ее и буквально раздавил.

Личность погибшей пока не установлена. Ранее «Спецтранс» сообщал, что водитель был трезв, когда вышел на смену, а автомобиль MAN исправен.

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Комментарии
11
Zet
18 минут
опять прилепили пустое видео
NSE
2 минуты
Он что, ее тело тащил по асфальту десятки метров и не понимал, что происходит?
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