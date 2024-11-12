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Общество Крупнейший производитель молока в РФ «Вимм-Билль-Данн» рассказал о повышении цен

Крупнейший производитель молока в РФ «Вимм-Билль-Данн» рассказал о повышении цен

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27 комментариев

Компания «Вимм-Билль-Данн», которая является ведущим производителем питьевого молока в России и входит в состав PepsiCo, сообщила торговым сетям о повышении цен на свою продукцию с 1 ноября. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщают «Ведомости».

Согласно сообщению «Вимм-Билль-Данн», стоимость молока поднимется на 3,4 %. Ранее другие крупные игроки рынка также оповестили о росте цен на молочные продукты. Так, с 1 октября на 10 % выросли оптовые цены на молоко от «Экомилк» для торговых сетей.

В компании «Вимм-Билль-Данн» повышение цен связывают с активным ростом стоимости сырого молока под влиянием таких внешних факторов, как высокие оптовые цены и увеличившийся спрос на жировую составляющую молока для изготовления масла. В то же время «Экомилк» объясняет увеличение цен растущими затратами на сырье, упаковку, запчасти и логистические услуги.

Росстат сообщает, что за период с 29 октября по 5 ноября стоимость пастеризованного молока увеличилась на 0,9 % — такой же показатель был зафиксирован и для стерилизованного молока. С начала 2024 года цена на пастеризованное молоко поднялась на 13,4 %, а на стерилизованное — на 14,3 %.

В настоящее время федеральное правительство и ФАС пытаются тормозить скачок стоимости сливочного масла. Ждать ли нового подорожания молочки и откуда на рынке взялся дефицит, выясняла «Фонтанка».

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Комментарии
27
ДЕД
1 час
...Компания «Вимм-Билль-Данн», которая является ведущим производителем питьевого молока в России и входит в состав PepsiCo... Шо? Опять запад жить мешает? Все захватил... Ай негодники, а верховный то и не знал ничего эти десятилетия!
Torres
1 час
уверен, что с февраля 22-го цены у этого производителя повысились не один и не два раза. и не на 3,4%. лично мои расходы на стандартный набор покупок продуктов с тех пор возрос процентов на 100.
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