Крупнейший производитель молока в РФ «Вимм-Билль-Данн» рассказал о повышении цен

Компания «Вимм-Билль-Данн», которая является ведущим производителем питьевого молока в России и входит в состав PepsiCo, сообщила торговым сетям о повышении цен на свою продукцию с 1 ноября. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщают «Ведомости».

Согласно сообщению «Вимм-Билль-Данн», стоимость молока поднимется на 3,4 %. Ранее другие крупные игроки рынка также оповестили о росте цен на молочные продукты. Так, с 1 октября на 10 % выросли оптовые цены на молоко от «Экомилк» для торговых сетей.

В компании «Вимм-Билль-Данн» повышение цен связывают с активным ростом стоимости сырого молока под влиянием таких внешних факторов, как высокие оптовые цены и увеличившийся спрос на жировую составляющую молока для изготовления масла. В то же время «Экомилк» объясняет увеличение цен растущими затратами на сырье, упаковку, запчасти и логистические услуги.

Росстат сообщает, что за период с 29 октября по 5 ноября стоимость пастеризованного молока увеличилась на 0,9 % — такой же показатель был зафиксирован и для стерилизованного молока. С начала 2024 года цена на пастеризованное молоко поднялась на 13,4 %, а на стерилизованное — на 14,3 %.

В настоящее время федеральное правительство и ФАС пытаются тормозить скачок стоимости сливочного масла. Ждать ли нового подорожания молочки и откуда на рынке взялся дефицит, выясняла «Фонтанка».