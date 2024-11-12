Гибель женщины под колесами автомобиля в центре Петербурга попала на видео

«Фонтанка» публикует видео аварии, произошедшей на пересечении Литейного проспекта и улицы Пестеля. Утром 12 ноября там насмерть сбили 50-летнюю женщину.

Источник: «Фонтанка.ру»

На кадрах с камеры видно оживленное движение и плотный поток машин на Литейном. Внезапно один из легковых автомобилей сносит человека, от удара пешеход вылетает на перекресток.

Как рассказали ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 50-летняя женщина пыталась перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. Затормозить не успел 24-летний водитель «Лады Гранта». От полученных травм дама скончалась на месте.