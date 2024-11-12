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Происшествия Гибель женщины под колесами автомобиля в центре Петербурга попала на видео

Гибель женщины под колесами автомобиля в центре Петербурга попала на видео

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42 комментария

«Фонтанка» публикует видео аварии, произошедшей на пересечении Литейного проспекта и улицы Пестеля. Утром 12 ноября там насмерть сбили 50-летнюю женщину.

На кадрах с камеры видно оживленное движение и плотный поток машин на Литейном. Внезапно один из легковых автомобилей сносит человека, от удара пешеход вылетает на перекресток.

Как рассказали ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 50-летняя женщина пыталась перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. Затормозить не успел 24-летний водитель «Лады Гранта». От полученных травм дама скончалась на месте.

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Комментарии
42
AndrewBarsik
1 час
В чём "глубинный смысл" "забрюливания". Вообще ничего непонятно. Откуда она там появилась? Как себя вёл водитель? Бессмысленно размещать видео, из которого никаких выводов сделать нельзя. Размещение таких видео - неуважение к читателям, потратившим время на просмотр мутного пятна.
Valet2
2 часа
Как онас таким подходом к безопасности ещё дожила до 50 лет?
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