«Вот и дожили». Петербург пережил первые заморозки

Петербург пережил первую с апреля суточную отрицательную температуру. Накануне в городе было настолько холодно, что среднесуточный показатель оказался ниже нуля. О температурных изменениях рассказал главный синоптик города Александр Колесов 12 ноября.

Так, по итогам понедельника средняя суточная температура воздуха составила -0,8 градуса. Перед этим столбики термометров в городе держались в положительных значениях.

«Вот и дожили. <…> Последний раз отрицательная среднесуточная температура в Санкт-Петербурге была отмечена 20 апреля этого года», — написал синоптик в своем канале.

Сегодня и в ближайшие несколько дней горожан снова порадует тепло — воздух прогреется до +5 градусов. Осадки в виде дождя настигнут лишь в четверг. До выходных дней существенных изменений в погоде не предполагается.