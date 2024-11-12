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Город «Вот и дожили». Петербург пережил первые заморозки

«Вот и дожили». Петербург пережил первые заморозки

3 743
5 комментариев

Петербург пережил первую с апреля суточную отрицательную температуру. Накануне в городе было настолько холодно, что среднесуточный показатель оказался ниже нуля. О температурных изменениях рассказал главный синоптик города Александр Колесов 12 ноября.

Так, по итогам понедельника средняя суточная температура воздуха составила -0,8 градуса. Перед этим столбики термометров в городе держались в положительных значениях.

«Вот и дожили. <…> Последний раз отрицательная среднесуточная температура в Санкт-Петербурге была отмечена 20 апреля этого года», — написал синоптик в своем канале.

Сегодня и в ближайшие несколько дней горожан снова порадует тепло — воздух прогреется до +5 градусов. Осадки в виде дождя настигнут лишь в четверг. До выходных дней существенных изменений в погоде не предполагается.

Ранее «Фонтанка» писала, что во вторник в Петербурге наблюдали почти морозное утро. При этом в течение недели столбики термометров подпрыгнут до 8 градусов тепла.

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Комментарии
5
Snow*
2 часа
Колесов пережил похмелье и выглянул в окно. Заморозок - молнией пронеслось в его больной голове.
Гость
37 минут
Ирина Лысак считает, что дефис заменяет знак минуса при обозначении отрицательной температуры? Так сейчас на фурфаках учат?
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