Разрешен, но потенциально опасен. Какие лекарства нельзя принимать водителям

Даже безобидные на первый взгляд лекарства могут обладать побочными эффектами, которые ставят под сомнение возможность управлять автомобилем. Рассказываем, после приема каких препаратов за руль лучше не садиться и после каких водители могут провалить предрейсовый осмотр.

Существует ли список препаратов, запрещенных для приема водителями?

Единого законодательно установленного перечня лекарственных препаратов, запрещенных для приема водителями, в России нет. Пока. Пробный шар в мае этого года закатил депутат ГД Ярослав Нилов, опубликовав список из 281 препарата, употребление которых водителем нежелательно или вообще запрещено. Позднее Минздрав разъяснил, что этот список лекарств не является официальным запретом или основанием для каких-либо санкций. Он лишь информирует водителей, какие лекарства могут вызывать нежелательные и опасные реакции организма, чтобы можно было принять взвешенное решение о вождении.

Что нельзя принимать перед вождением?

В России существует четыре официальных списка лекарств, подлежащих контролю. Они утверждены постановлением правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 и включают в себя наркотические и психотропные вещества, которые могут быть компонентами некоторых распространенных лекарств.

Но есть и хорошая новость: дополнять эти перечни по собственному желанию, следует из постановления Конституционного суда от 24 ноября 2022 г. № 51-П, Минздрав и ГИБДД не могут.

Какие лекарства опасны для водителей?

Некоторые лекарственные препараты могут вызывать побочные эффекты, которые затрудняют управление автомобилем.

Седативные вызывают сонливость, снижение внимания («Диазепам», «Феназепам»).

Антидепрессанты ухудшают реакцию, вызывают апатию («Амитриптилин», «Флуоксетин»).

Антигистаминные могут провоцировать сонливость и головокружение («Димедрол», «Лоратадин»).

Обезболивающие могут нарушать координацию и вызывать тошноту («Кодеин», «Тримеперидин»).

Противовоспалительные могут стать провокатором головокружения и слабости («Ибупрофен», «Диклофенак»).

Средства от мигрени могут вызвать головокружение, слабость, сонливость («Суматриптан», «Имитрекс»).

Средства для лечения глаз, содержащие атропин, на какое-то время ухудшают зрение.

Стимуляторы могут вызвать чрезмерное возбуждение, нарушить равновесие, координацию движений («Кофеин», «Фенамин»).

Средства от простуды содержат противоаллергические и другие добавки, вызывающие сонливость («Колдрекс найт», «Нурофен плюс», «Терафлю»).

Фитопрепараты, БАДы, в состав которых входят растения с успокаивающим и снотворным действием (валериана, пустырник, пион, пассифлора, шлемник, мелисса, мята). Их действие длится некоторое время, за руль можно садиться не ранее чем через 10-12 часов после приема.

Из-за приема каких препаратов водители могут не пройти предрейсовый осмотр?

Перечнем препаратов, из-за которых водителю могут запретить выходить в рейс, с «Фонтанкой» поделились в автотранспортном предприятии Петербурга.

Перечень довольно широк, и перекликается с предыдущей главой:

«Терпинкод»; «Тедеин»; «Солпадеин»; «Пентабуфен»; «Пентанов»; «Седальгин Нео»; «Седал»; «Пенталгин-Н»; «Пливалгин»; «Омнопон»; «Сироп Биттнера», сироп корня солодки и любой другой сироп с этанолом /успокоительные сиропы и капли на спирту; «Корвалол», «Валосердин», «Валокордин», «Корвалдин»; «Теофедрин» (барбитураты содержатся в том числе в препарате с приставкой «Нео»); «Андипал»; «Беллатаминал»; «Каффетин»; «Тофф Плюс».

— При приеме «Атаракса», «Фенибута», «Феназепама» и других антидепрессантов либо запрещено управлять транспортными средствами, либо в период лечения необходимо воздерживаться от видов деятельности, требующих повышенного внимания. Оба варианта подразумевают отказ от управления транспортом, — рассказал собеседник издания.

Попрощаться с выездом придется и при приеме спиртосодержащих лекарств. Спиртовые можно выявить на предрейсовом и послерейсовом осмотре. Остальные — только при анализе крови либо по внешним признакам.

Как выяснить, что препарат опасен для водителя?

При приеме таких препаратов нужно ориентироваться на инструкцию к ним, предписывает письмо Минздрава РФ № 15-5/3082516-15801 «О запрещенных лекарственных препаратах водителю».

Если указано, что управлять автомобилем под воздействием этого препарата не рекомендуется либо запрещено, то лучше за руль не садиться.

Что искать в инструкции?

В инструкции к препарату указан его состав и рекомендации по его применению. Как правило, без медицинского образования разобраться в химических формулах сложно, однако во многих аннотациях есть раздел, касающийся вождения или побочных эффектов.

Если инструкция предупреждает о нежелательности вождения после приема лекарства, не стоит игнорировать рекомендацию. Это может быть связано с наличием в составе препарата микродоз веществ, которые могут негативно повлиять на ваше состояние за рулем. Указание на возможную сонливость или спутанность сознания также станет сигналом быть начеку.

Особенно внимательно следует отнестись к приему новых лекарств, действия которых водитель еще не знает. Тем более если речь идет о препаратах от депрессии или других ментальных расстройств, так как их влияние на водителя может быть непредсказуемым.

Что делать, если уже принял такой препарат?

Если вы уже приняли лекарство, которое может повлиять на возможность управлять автомобилем, важно обеспечить безопасность.

Не садитесь за руль. Найдите альтернативный способ добраться до места назначения, например общественный транспорт или такси. Сообщите на работе. Если вы водитель, сообщите своему руководителю о том, что временно не можете выполнять свои обязанности из-за принятого лекарства. Обратитесь к доктору. Позвоните своему лечащему врачу и обсудите ситуацию. Он подскажет, как обезопасить себя и когда можно будет снова садиться за руль.

Могут ли лишить прав за прием лекарств?

Если у сотрудников ГИБДД возникнет подозрение, что водитель принял запрещенные препараты, то его могут отстранить от управления автомобилем и направить на медицинское освидетельствование.

Если медицинское освидетельствование подтвердит наличие запрещенных веществ в крови водителя, то в соответствии со статьей 12.8 КоАП РФ — это административное нарушение. Как, впрочем, и отказ от освидетельствования. В лучшем случае грозит штраф до 30 тысяч рублей, в худшем — лишение прав на полтора-два года. Если прав не было или водитель лишился их по решению суда, указывает статья 12.26 КоАП РФ, грозит арест от 10 до 15 суток.

За прием препаратов, не входящих в список психотропных или наркотических веществ, наказания нет.

Когда появится полный список препаратов от Минздрава, запрещенных для водителей?

Законопроект, уточняющий административную ответственность за управление транспортным средством водителем, который находится в состоянии опьянения после приема отдельных лекарств, внесен в Госдуму в июне 2023 года. В апреле 2024-го его рассмотрели в первом чтении, в мае рассмотрение перенесли.

— Закона об установлении запретов за лекарственное опьянение нет. Внесен в Госдуму законопроект, но так и не принят, все это в мае заглохло, — пояснила «Фонтанке» адвокат Ксения Брикса.

Отсутствие законодательно запрещенного перечня лекарств вовсе не означает, что нужно терять бдительность. Водитель на дороге отвечает не только за свою безопасность, но и за безопасность других участников движения. Важно быть в курсе возможных последствий приема лекарств — и в случае сомнений перестраховаться и отказаться от поездки.