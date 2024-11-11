Третий комитет ООН одобрил резолюцию по борьбе с нацизмом, разработанную РФ

В Третьем комитете Генассамблеи ООН (по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам культуры) одобрили резолюцию по борьбе с нацизмом, разработанную Россией. Заседание опубликовано на официальном сайте организации в понедельник, 11 ноября.

Резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» поддержали 116 стран, против высказались 54 страны, еще 11 стран воздержались от голосования. Соавторами проекта выступили Южно-Африканская Республика (ЮАР), Северная Корея, Китай, Армения и Сербия.

Однако Третий комитет ООН включил в документ поправку, в которой говорится о желании России оправдать СВО борьбой с неонацизмом.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Генеральная Ассамблея ООН приняла проект украинской резолюции с требованием вывести российские войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Киева. Против выступили Белоруссия, Бурунди, Куба, КНДР, Эритрея, Мали, Россия, Никарагуа и Сирия.