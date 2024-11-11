Росавиация значительно смягчила ограничения на полеты в Израиль

Как следует из сообщения в официальном канале ведомства в Telegram от 11 ноября, временной промежуток для таких полетов значительно увеличился и утром, и вечером. Теперь запрет действует только ночью — с 01:00 до 07:00 мск. Для сравнения: еще в октябре летать можно было только с 9:00 до 19:00 мск.