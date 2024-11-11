Росавиация значительно смягчила ограничения на полеты в Израиль

Росавиация существенно расширила для российских авиакомпаний разрешенное время для совершения рейсов в Израиль.
Как следует из сообщения в официальном канале ведомства в Telegram от 11 ноября, временной промежуток для таких полетов значительно увеличился и утром, и вечером. Теперь запрет действует только ночью — с 01:00 до 07:00 мск. Для сравнения: еще в октябре летать можно было только с 9:00 до 19:00 мск.
«После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта», — говорится в сообщении Росавиации.
Новые рекомендации введены сроком на месяц и уже вступили в силу.
«Фонтанка» писала, что из-за осложнения обстановки на Ближнем Востоке пилотам была дана рекомендация «проявлять повышенную бдительность» в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака и выбирать альтернативные маршруты, выпущенные авиационными властями этих государств.
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