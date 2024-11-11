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Происшествия «Глаза дьявола». Что происходило до и после падения каршеринга в Карповку

«Глаза дьявола». Что происходило до и после падения каршеринга в Карповку

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8 комментариев

Петербурженка Наталья вместе с водителем каршеринга наблюдала за тем, как ночью 11 ноября в Карповку погружается арендованный им автомобиль. Она же и вызвала для мужчины скорую помощь.

KIA с логотипом «Ситидрайва» Наталья заметила ещё на земле. Каршеринг стоял рядом в ожидании разрешённого сигнала светофора.

«Стояли на одном светофоре. Он резко стартовал», — рассказала «Фонтанке» Наталья. Дальше она услышала «бум» — каршеринг полетел в Карповку вместе со сбитым ограждением. На дороге остался оторванный бампер. Девушка незамедлительно позвонила в экстренные службы.

«Водитель сначала хотел на сторону Каменноостровского проспекта выплыть, но мы ему сказали плыть к Аптекарскому, где ступеньки. Сработали подушки», — рассказывает петербурженка.

Когда мужчина выбрался из воды, его тошнило. Покинуть место аварии он не пытался.

Автомобиль ушёл под воду не сразу. По словам Натальи, машина тонула с работающими дворниками и горящими фарами. Красные огни, которые позже было видно из-под воды, один из приехавших на место сотрудников назвал глазами дьявола.

Место, где было повреждено ограждение, огородили в два часа ночи. В ГУ МЧС по Петербургу сообщали, что пострадал один пролёт. Для водителя авария, судя по всему, обошлась без травм, как и вынужденный заплыв при минусовой температуре. В ведомстве уточнили, что госпитализация ему не потребовалась.

KIA подняли со дна с помощью автокрана около пяти часов вечера.

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Комментарии
8
Ankor
27 минут
пару-тройку миллионов заплатить придётся - копейки
Гость
18 минут
Зато не нужно думать о парковке:)))
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