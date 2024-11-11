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Происшествия В МЧС показали, как поднимали каршеринг со дна в Петербурге

В МЧС показали, как поднимали каршеринг со дна в Петербурге

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Операция по подъёму утонувшего автомобиля сервиса «Ситидрайв» завершилась на Петроградской стороне к вечеру 11 ноября. Её финал показали в ГУ МЧС по Петербургу.

Жители домов на набережной реки Карповки могли наблюдать за работой спасателей около четырёх часов. Водолазы поисково-спасательной службы обследовали оказавшуюся на дне машину. Поднимали её с помощью автокрана.

Как сообщали в чрезвычайном ведомстве, каршеринг угодил в Карповку незадолго до двух часов ночи. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и пробил ограждение набережной, повредив один пролёт. Мужчине удалось самостоятельно выбраться на берег. Помощь медиков после аварии и заплыва ему не потребовалась.

«Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге 11 ноября утром. Пользователь не справился с управлением на повороте, и машина упала в реку. С водителем всё в порядке, он выбрался из машины самостоятельно. Мы продолжаем выяснять обстоятельства и остаёмся на связи с пользователем. Готовы оказывать содействие правоохранительным органам для выяснения обстоятельств произошедшего», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Ситидрайва».

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