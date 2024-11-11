Водитель вылез сам. Стало известно, как каршеринг оказался в Карповке

Водитель каршеринга «Ситидрайв», упавшего в реку Карповку ночью 11 ноября, не пострадал. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

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По данным ведомства, авария случилась в районе набережной реки Карповки, дом 47, в 01:50 ночи. Водитель легковушки не справился с управлением, протаранил ограждение и вылетел в воду. Мужчина смог самостоятельно выбраться из затопленного автомобиля, и ему не понадобилась помощь медиков.

Водолазы поисково-спасательной службы достали машину из реки к вечеру сегодняшнего дня. Для этого использовали автокран.

«Погибших, пострадавших нет», — отмечают в пресс-службе МЧС по Петербургу.