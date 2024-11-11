Фото дня. Из Карповки доставали каршеринг

Каршеринговый автомобиль «Ситидрайва» оказался под водой на Петроградской стороне 11 ноября. Это произошло в районе дома № 25-27 на набережной реки Карповки. Машину уже вытащили с помощью крана, сообщают очевидцы.

«С часа дня наблюдаем, как из Карповки достают „нырнувшую“ каким-то образом машину. Странно, что все ограждения целы», — удивляется наша читательница Татьяна.

По предварительным данным «Фонтанки», все случилось сегодня незадолго до двух часов ночи. Скорая не потребовалась, вероятно, водитель выплыл сам.