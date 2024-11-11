Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда». Встреча проходила 11 ноября в Омске. Петербуржцы уступили со счетом 1:2 (0:2, 1:0, 0:0).

Гол за СКА забил Валентин Зыков (26-я минута). У «Авангарда» отличились Рид Буше (11) и Матвей Заседа (13 — в большинстве).

Таким образом, СКА потерпел пятое поражение подряд. В турнирной таблице после 26 матчей петербургский клуб идет на третьем месте в Западной конференции с 32 очками.

Следующий матч армейцы с Невы проведут 13 ноября в Новосибирске против «Сибири», которая с 22 очками занимает 8-е место в Восточной конференции.