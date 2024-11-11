ДТП, остановившее трамваи у «Звенигородской», попало на видео

Уличная камера сняла столкновение двух автомобилей, затормозивших трамваи неподалёку от станции метро «Звенигородская» в Петербурге 11 ноября.

Судя по видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки», авария на Загородном проспекте случилась в три часа дня. По предварительным данным, водитель чёрной KIA поворачивал через трамвайные пути. Завершить манёвр не дал белый «китаец».