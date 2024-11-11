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Происшествия ДТП, остановившее трамваи у «Звенигородской», попало на видео

ДТП, остановившее трамваи у «Звенигородской», попало на видео

1 286
8 комментариев

Уличная камера сняла столкновение двух автомобилей, затормозивших трамваи неподалёку от станции метро «Звенигородская» в Петербурге 11 ноября.

Судя по видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки», авария на Загородном проспекте случилась в три часа дня. По предварительным данным, водитель чёрной KIA поворачивал через трамвайные пути. Завершить манёвр не дал белый «китаец».

По словам очевидцев, из-за ДТП трамваи стояли в обе стороны. Сейчас их движению по Загородному проспекту ничего не мешает.

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Комментарии
8
Mr.Long
21 минута
Чистая обоюдка. Обоих бы лишить ВУ за такие маневры и отправить обратно в автошколу.
arronax
1 час
Там пути выделены сплошной, по ним ездить нельзя. Левый ряд прямо, правый только направо, но есть "кому нужнее" летят по путям, как буд то это выделенка для них
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