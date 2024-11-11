ДТП с автомобилями остановило трамваи и собрало пробку недалеко от «Звенигородской»

Экстренные службы съехались к ДТП на перекрестке в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 11 ноября. Участниками аварии стали как минимум два транспортных средства.

Дорожный инцидент случился около 16:00 на пересечении Загородного проспекта и Гороховой улицы неподалеку от станции метро «Звенигородская». Судя по кадрам в Сети, легковые автомобили с разбитыми капотами стоят на трамвайных путях, проезд для рельсового транспорта оказался перекрыт.

Источник: «Яндекс.Карты»







«Трамваи стоят в обе стороны», — написал автор фото в telegram-канале «Мегаполис».

Как указывает сервис «Яндекс.Пробки», на Загородном проспекте образовалась «красная» пробка. На месте работают сотрудники МЧС.

Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших устанавливаются.