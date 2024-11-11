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Происшествия ДТП с автомобилями остановило трамваи и собрало пробку недалеко от «Звенигородской»

ДТП с автомобилями остановило трамваи и собрало пробку недалеко от «Звенигородской»

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2 комментария

Экстренные службы съехались к ДТП на перекрестке в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 11 ноября. Участниками аварии стали как минимум два транспортных средства.

Дорожный инцидент случился около 16:00 на пересечении Загородного проспекта и Гороховой улицы неподалеку от станции метро «Звенигородская». Судя по кадрам в Сети, легковые автомобили с разбитыми капотами стоят на трамвайных путях, проезд для рельсового транспорта оказался перекрыт.

«Трамваи стоят в обе стороны», — написал автор фото в telegram-канале «Мегаполис».

Как указывает сервис «Яндекс.Пробки», на Загородном проспекте образовалась «красная» пробка. На месте работают сотрудники МЧС.

Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших устанавливаются.

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Комментарии
2
Гость
3 часа
Красавчики. Как раз будут на трамвайке передвигаться.
Гость
3 часа
Красавчики. Как аз будут а трамвайке передвигаться.
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