«Мир» официально подключили к иранской платежной системе Shetab

Российскую платежную систему «Мир» официально подключили к иранской Shetab. Это позволит иранцам снимать деньги с собственных карт в российских банкоматах в рублях. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Как отмечает председатель Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин, «объединение» платежных систем Shetab и «Мир» является важным шагом к дедолларизации и развитию экономических отношений между Ираном и Россией.

«Соединив национальные платежные сети двух стран, границы электронных платежей будут стираться, и начнется новая глава в экономическом и культурном сотрудничестве двух стран», — добавил председатель центробанка республики.

При этом планируется, что в будущем россияне смогут снимать наличные в Иране с помощью своих банковских карт, а также иранские карты Shetab станут доступны для использования в российских торговых точках.

Ранее Россия и Иран договорились об «объединении» платёжных систем Shetab и «Мир», а также о начале взаимных расчётов в национальных валютах. Подобные решения приняты в связи с отключением платёжных систем «Мир» и Shetab от международной финансовой системы, отказом Visa и MasterCard от работы в России и Иране и блокировкой SWIFT ряда национальных банков.