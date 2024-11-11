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Общество «Мир» официально подключили к иранской платежной системе Shetab

«Мир» официально подключили к иранской платежной системе Shetab

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40 комментариев

Российскую платежную систему «Мир» официально подключили к иранской Shetab. Это позволит иранцам снимать деньги с собственных карт в российских банкоматах в рублях. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Как отмечает председатель Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин, «объединение» платежных систем Shetab и «Мир» является важным шагом к дедолларизации и развитию экономических отношений между Ираном и Россией.

«Соединив национальные платежные сети двух стран, границы электронных платежей будут стираться, и начнется новая глава в экономическом и культурном сотрудничестве двух стран», — добавил председатель центробанка республики.

При этом планируется, что в будущем россияне смогут снимать наличные в Иране с помощью своих банковских карт, а также иранские карты Shetab станут доступны для использования в российских торговых точках.

Ранее Россия и Иран договорились об «объединении» платёжных систем Shetab и «Мир», а также о начале взаимных расчётов в национальных валютах. Подобные решения приняты в связи с отключением платёжных систем «Мир» и Shetab от международной финансовой системы, отказом Visa и MasterCard от работы в России и Иране и блокировкой SWIFT ряда национальных банков.

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Комментарии
40
Игорь Протасов
2 часа
Всю жизнь мою в ворота бью рогами как баран, А мне бы взять Коран и — в Тегеран! (С) Владимир Высоцкий
Митя Антонов
2 часа
Это прорыв! А когда подобное заработает с вменяемыми мужиками из Афганистана, то будет гойда!
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