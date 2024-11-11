В Москве заочно арестован судья МУС, выдавший ордер на Шойгу и Герасимова

Судью Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Хайкеля бен Махфуда, выдавшего санкцию на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, заочно арестовали. Об этом сообщили в российским суде, передает ТАСС 11 ноября.

Как указывалось в заявлении на сайте МУС 24 июня, досудебная плата II МУС выдала ордеры на арест Шойгу и Герасимова «в контексте ситуации на Украине». В Совете безопасности РФ назвали решение ничтожным , принятым «в рамках гибридной войны Запада против РФ».

Ранее «Фонтанка» писала, что в России возбудил уголовное дело против прокурора, председателя и трех судей МУС, которые участвовали в принятии решения о выдаче ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет им «депортацию детей», которых российские власти вывезли из обстреливаемых территорий. В Кремле на это заявили, что постановка вопроса МУС об аресте Путина неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию.