Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

1 м/c,

вос.

 773мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
Новый глава комздрава
История кругосветки
Дом Радио
Погода на неделю
Два дня с полицией
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Общество В Москве заочно арестован судья МУС, выдавший ордер на Шойгу и Герасимова

В Москве заочно арестован судья МУС, выдавший ордер на Шойгу и Герасимова

1 195
3 комментария

Судью Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Хайкеля бен Махфуда, выдавшего санкцию на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, заочно арестовали. Об этом сообщили в российским суде, передает ТАСС 11 ноября.

Соответствующее решение принял Басманный суд столицы. Судья также объявлен российскими правоохранителями в международный розыск.

Как указывалось в заявлении на сайте МУС 24 июня, досудебная плата II МУС выдала ордеры на арест Шойгу и Герасимова «в контексте ситуации на Украине». В Совете безопасности РФ назвали решение ничтожным, принятым «в рамках гибридной войны Запада против РФ».

Ранее «Фонтанка» писала, что в России возбудил уголовное дело против прокурора, председателя и трех судей МУС, которые участвовали в принятии решения о выдаче ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет им «депортацию детей», которых российские власти вывезли из обстреливаемых территорий. В Кремле на это заявили, что постановка вопроса МУС об аресте Путина неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY9
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Новости компаний
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Новости компаний
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
ТОП 5
Новости компаний
Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО
11 ноября, 16:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05