«Бег — самый доступный спорт». Петербургские депутаты обсудили, можно ли вовлечь в ЗОЖ любителей выпить на лавочке

Депутаты Петербурга подискутировали о том, можно ли заинтересовать «алкоголиков на лавочке» здоровым образом жизни и пересадить байкеров на электромотоциклы. Поводом для обсуждения стала поправка ко второму чтению бюджета Петербурга от фракции «Новые люди», рассмотренная в ходе заседания Бюджетно-финансового комитета 11 ноября. О предложении выделить дополнительные средства комитету по физической культуре и спорту на проведение массовых забегов и фестиваль мотокультуры и мотоспорта рассказал лидер фракции Дмитрий Павлов.

«У меня алкаши с бутылками сидят на скамеечке. Если мы поддержим [поправку], вы их всех инициируете или вы какой-то элитный спорт [продвигаете]?» — поинтересовался единоросс Алексей Цивилев.

«Бег — самый доступный спорт», — парировал Дмитрий Павлов. Парламентарий заявил, что в городе каждое воскресенье проводятся бесплатные пробежки, а также что он готов раздать листовки любителям выпить. «Чтобы люди, которые увлекаются алкоголем, увлекались здоровым образом жизни», — сказал он.

Отвечая на вопрос коллег о том, когда байкеры пересядут на мотоциклы с электрическими двигателями и перестанут загазовывать воздух, Дмитрий Павлов ответил, что в ближайшей перспективе этого ждать не стоит. «Был опыт у „Харлея“, но он у мотоциклистов не прижился. Ждем эволюции», — сказал он.

Оба предложения были приняты единогласно.