«Вы чего сидите?» Показываем, как дымило на «Спортивной»

Пассажиры станции метро «Спортивная», вестибюли которой утром 11 ноября закрывали из-за задымления, не торопились на выход после предупреждения о неполадках. Об этом «Фонтанке» рассказал читатель, который предупреждал присутствующих о возможной опасности.
Происходящее неравнодушный пассажир записал на видео. На станции прозвучало объявление о том, что по техническим причинам станцию закрывают, в связи с чем просят всех пройти на выход. Однако реакция на требование последовала не сразу.
«Пожар на „Спортивной“. Покиньте станцию, пожар! Пожар, вы чего сидите? Поезд не поедет, выходите!» — продолжал идущий вдоль вагонов мужчина. Нам он рассказал, что запах дыма был сильный.
Ранее «Фонтанка» писала, что около 12:00 задымившийся светильник стал причиной закрытия 1 и 2 вестибюлей станции метро «Спортивная». Неполадки удалось устранить до прибытия спасателей, последним оставалось лишь проверить оборудование.
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