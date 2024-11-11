«Вы чего сидите?» Показываем, как дымило на «Спортивной»

Пассажиры станции метро «Спортивная», вестибюли которой утром 11 ноября закрывали из-за задымления, не торопились на выход после предупреждения о неполадках. Об этом «Фонтанке» рассказал читатель, который предупреждал присутствующих о возможной опасности.

Происходящее неравнодушный пассажир записал на видео. На станции прозвучало объявление о том, что по техническим причинам станцию закрывают, в связи с чем просят всех пройти на выход. Однако реакция на требование последовала не сразу.