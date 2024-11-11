Работу вестибюлей «Спортивной» прервал задымившийся светильник

Задымившийся светильник повлиял на работу вестибюлей станции метро «Спортивная» после полудня 11 ноября. К подземке съезжались сотрудники скорой помощи и МЧС, сообщил читатель «Фонтанки».
Вестибюли 1 и 2 «Спортивной» были закрыты на вход по «техническим причинам» около 12:00, ограничение продлилось менее 10 минут.
«Было задымление светильника на платформе, где нет путей», — объяснили нашему изданию в пресс-службе подземки. Неполадки удалось устранить до прибытия спасателей, последним оставалось лишь проверить оборудование.
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