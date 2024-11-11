Работу вестибюлей «Спортивной» прервал задымившийся светильник

Задымившийся светильник повлиял на работу вестибюлей станции метро «Спортивная» после полудня 11 ноября. К подземке съезжались сотрудники скорой помощи и МЧС, сообщил читатель «Фонтанки».

Вестибюли 1 и 2 «Спортивной» были закрыты на вход по «техническим причинам» около 12:00, ограничение продлилось менее 10 минут.