Ущерб от взрыва газа в квартире в Пятигорске составил 12 млн рублей. Губернатор назвал причины

Взрыв бытового газа в ЖК «Курортный» в Пятигорске нанес ущерб на 12 млн рублей, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в тг-канале 11 ноября. Жильцы подъезда получат по 10 тысяч рублей компенсации на каждого члена семьи, а собственники квартир, чье имущество пострадало, — по 100 тысяч рублей на человека, добавил губернатор.

По словам Владимирова, причиной взрыва стала несогласованная замена газового оборудования. В доме поврежден лифт, треснула плита перекрытия.

ЧП в Пятигорске произошло в минувшую субботу. Из-за взрыва бытового газа в доме начался пожар, который тушили силами 50 сотрудников МЧС и 19 единиц техники. Повреждены 22 квартиры, 7 нежилых помещений и 9 автомобилей.