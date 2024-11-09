В Пятигорске после взрыва бытового газа введен режим ЧС муниципального уровня

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о введении режима ЧС муниципального уровня после взрыва бытового газа в ЖК «Курортный». Создан оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС и оценке ущерба, написал глава города у себя в тг-канале 9 ноября.

Взрыв газа произошел на 4-м этаже жилого дома. Есть погибший — он скончался по пути в больницу. Еще один человек находится в больнице, двух лечат амбулаторно.

ЧП зацепило сразу несколько этажей и спровоцировало пожар. Его тушили 50 сотрудников МЧС при помощи 19 единиц техники.

По словам Ворошилова, сообщение о взрыве поступило около 9 утра по местному времени. По предварительной информации, взорвалась газовоздушная смесь. Повреждены 22 жилых помещения, 7 нежилых и 9 автомобилей. «Отдел МВД по городу Пятигорску организовывает охрану имущества горожан пострадавшего дома», — написал глава города.