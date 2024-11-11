С территорий школ и детсадов уберут базовые станции из-за риска излучения

Российские операторы связи до конца 2025 года демонтируют базовые станции в 221 школе и детском саду. Такая мера необходима «из-за рисков негативного влияния излучения» на обучающихся, однако может заметно сказаться на качестве связи, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минцифры 11 ноября.
Как напомнили в Роспотребнадзоре, запрет на размещение базовых станций вступил в силу в 2021 году и был введен «впервые», а объекты, на которых оборудование было установлено ранее, нововведение обошло.
В 2022 году Роспотребнадзор и Минцифры утвердили график демонтажа станций с территорий учебных учреждений. Сейчас, по мнению операторов, работы могут затронуть около 4 тысяч станций, что повлияет на качество связи в ряде регионов.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге и Ленобласти более 3 тысяч базовых станций 3G перевели на стандарт LTE. Такие меры позволили расширить емкость частотного диапазона в регионе до 4G и увеличить скорость мобильного интернета до 20%.
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