С территорий школ и детсадов уберут базовые станции из-за риска излучения

Российские операторы связи до конца 2025 года демонтируют базовые станции в 221 школе и детском саду. Такая мера необходима «из-за рисков негативного влияния излучения» на обучающихся, однако может заметно сказаться на качестве связи, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минцифры 11 ноября.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, запрет на размещение базовых станций вступил в силу в 2021 году и был введен «впервые», а объекты, на которых оборудование было установлено ранее, нововведение обошло.

В 2022 году Роспотребнадзор и Минцифры утвердили график демонтажа станций с территорий учебных учреждений. Сейчас, по мнению операторов, работы могут затронуть около 4 тысяч станций, что повлияет на качество связи в ряде регионов.