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Общество С территорий школ и детсадов уберут базовые станции из-за риска излучения

С территорий школ и детсадов уберут базовые станции из-за риска излучения

3 579
26 комментариев

Российские операторы связи до конца 2025 года демонтируют базовые станции в 221 школе и детском саду. Такая мера необходима «из-за рисков негативного влияния излучения» на обучающихся, однако может заметно сказаться на качестве связи, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минцифры 11 ноября.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, запрет на размещение базовых станций вступил в силу в 2021 году и был введен «впервые», а объекты, на которых оборудование было установлено ранее, нововведение обошло.

В 2022 году Роспотребнадзор и Минцифры утвердили график демонтажа станций с территорий учебных учреждений. Сейчас, по мнению операторов, работы могут затронуть около 4 тысяч станций, что повлияет на качество связи в ряде регионов.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге и Ленобласти более 3 тысяч базовых станций 3G перевели на стандарт LTE. Такие меры позволили расширить емкость частотного диапазона в регионе до 4G и увеличить скорость мобильного интернета до 20%.

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Комментарии
26
281614283
3 часа
Так говорили же что они безопасны. А с крыш жилых домов не надо тогда убрать, там тоже дети живут?
Cashmare
3 часа
"а сегодня, дети, мы с вами будем мастерить шапочки из фольги" - сказала учительница, весело помахивая хвостом. дети в ответ радостно зашевелили тентаклями.
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