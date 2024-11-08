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Технологии В Петербурге и Ленобласти базовые станции перевели на стандарт LTE

В Петербурге и Ленобласти базовые станции перевели на стандарт LTE

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3 комментария

В Петербурге и Ленобласти обновили более 3000 базовых станций 3G за счет рефарминга — перевода на современный стандарт LTE. Как рассказали в компании МТС, это помогло расширить емкость частотного диапазона в регионе до 4G и увеличить скорость мобильного интернета на 15–20%.

На стандарт LTE перевели телеком-оборудование, включая транспортную инфраструктуру — метрополитен и автодороги регионального и федерального значения. Оптимизация нагрузки на эти сети за счет модернизации позволила увеличить объем дата-трафика и ускорить передачу данных до 20% на территории города и области.

— Мы завершили важный проект по переводу частот 2100 МГц в Петербурге и Ленобласти, — комментирует директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. — Переход к LTE — естественный технологический процесс, в стандарте четвертого поколения соединение устанавливается практически мгновенно. Кроме того, перенастройка частот не нарушает повседневной жизни и комфорта абонентов. Рефарминг позволяет улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром.

По его словам, так как практически все базовые станции 3G в городе и области переведены на современный стандарт LTE, расширилось покрытие и емкость сети 4G, а в отдельных районах города и области скорость мобильного интернета выросла до 20%.

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Комментарии
3
гoсtь
20 минут
Ой, на 4G, а где-то давно уже 5G...
Гость
1 минута
Ващета 4г это уже устаревший стандарт, ему как минимум лет 12 а то и все 15 даже у нас в деревне.
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