В Петербурге и Ленобласти базовые станции перевели на стандарт LTE

В Петербурге и Ленобласти обновили более 3000 базовых станций 3G за счет рефарминга — перевода на современный стандарт LTE. Как рассказали в компании МТС, это помогло расширить емкость частотного диапазона в регионе до 4G и увеличить скорость мобильного интернета на 15–20%.



На стандарт LTE перевели телеком-оборудование, включая транспортную инфраструктуру — метрополитен и автодороги регионального и федерального значения. Оптимизация нагрузки на эти сети за счет модернизации позволила увеличить объем дата-трафика и ускорить передачу данных до 20% на территории города и области.



— Мы завершили важный проект по переводу частот 2100 МГц в Петербурге и Ленобласти, — комментирует директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. — Переход к LTE — естественный технологический процесс, в стандарте четвертого поколения соединение устанавливается практически мгновенно. Кроме того, перенастройка частот не нарушает повседневной жизни и комфорта абонентов. Рефарминг позволяет улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром.

