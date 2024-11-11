Путин поручил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке в размере 2%

Президент России Владимир Путин поручил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам в 2%. Такая ставка должна действовать до 2030 года. Список поручений от главы государства по итогам заседания Восточного экономического форума разместили на сайте Кремля.

«Обеспечить сохранение процентной ставки по программе „Дальневосточная и арктическая ипотека“ в размере 2 процентов годовых до 2030 года», — говорится на сайте Кремля.

Предложение по сохранению этой ставки Путин уже озвучивал в сентябре текущего года. Тогда, помимо этого, президент РФ предложил выделить 100 миллиардов рублей на мастер-планы дальневосточных городов.