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Власть Политика Путин поручил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке в размере 2%

Путин поручил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке в размере 2%

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9 комментариев

Президент России Владимир Путин поручил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам в 2%. Такая ставка должна действовать до 2030 года. Список поручений от главы государства по итогам заседания Восточного экономического форума разместили на сайте Кремля.

«Обеспечить сохранение процентной ставки по программе „Дальневосточная и арктическая ипотека“ в размере 2 процентов годовых до 2030 года», — говорится на сайте Кремля.

Предложение по сохранению этой ставки Путин уже озвучивал в сентябре текущего года. Тогда, помимо этого, президент РФ предложил выделить 100 миллиардов рублей на мастер-планы дальневосточных городов.

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Комментарии
9
Панкихой
57 минут
Заплатим все. Хорошо хоть что её мало берут.
BobCat2
42 минуты
При этом молодежь не в браке и без детей, которым как раз и нужна помощь с покупкой первой квартиры, чтобы начать думать о семье и не уезжать из региона - в пролёте. Вот такая программа...
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