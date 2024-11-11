CNN: Маск может не получить места в администрации Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск может не оказаться в администрации 47-го президента США Дональда Трампа. Как пишет CNN, ему «это и не нужно».

По информации источников издания, Маск оказывает «всё большее влияние», однако маловероятно, что он получит должность в новой администрации. При этом бизнесмен уже принимал участие в беседах с некоторыми мировыми лидерами, которые звонили Трампу, и поддерживал некоторых кандидатов на должности. CNN предполагает, что Маску дадут работу в комитете, деятельность которого не подпадает под правила работы в администрации президента.

Избранный президент США Дональд Трамп формирует новую администрацию. По информации американских СМИ, должность в ней могут получить Илон Маск и журналист Такер Карлсон.