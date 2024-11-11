В Саратове временно закрыт аэропорт

В международном аэропорту Гагарин в Саратове утром 11 ноября введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В 9:43 губернатор области Роман Бусаргин написал в своем канале, что от Минобороны поступила информация об угрозе БПЛА.