В Саратове временно закрыт аэропорт

В международном аэропорту Гагарин в Саратове утром 11 ноября введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В 9:43 губернатор области Роман Бусаргин написал в своем канале, что от Минобороны поступила информация об угрозе БПЛА.
«Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — добавил он.
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