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Происшествия Подробности взрыва на Замшиной. Обломки окна упали на автомобиль

Подробности взрыва на Замшиной. Обломки окна упали на автомобиль

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41 комментарий

Обстоятельства ЧП, случившегося минувшим вечером в квартире на Замшиной улице, 58, в Калининском районе Петербурга стали известны «Фонтанке» 11 ноября.

По одной из версий, жилец квартиры на пятом этаже поставил баллончик с лаком на батарею. В то же время, по данным «Фонтанки», опрошенная женщина рассказала правоохранителям, что зажженная свеча упала на аэрозольный баллон и он взорвался. Осколки и куски рамы, выбитые взрывной волной, упали на припаркованный под окнами автомобиль «Джили».

Напомним, как писала «Фонтанка», изначально предполагалось, что это был хлопок бытового газа. В этот момент в квартире могла находиться 39-летняя женщина. Никто не пострадал.

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Комментарии
41
Cashmare
2 часа
традиционный замшинский холивар объявляется открытым
maximvf
2 часа
Замшина и Репищева - тест, быстро отделяющий понаехов от аборигенов.
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