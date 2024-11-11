Подробности взрыва на Замшиной. Обломки окна упали на автомобиль

По одной из версий, жилец квартиры на пятом этаже поставил баллончик с лаком на батарею. В то же время, по данным «Фонтанки», опрошенная женщина рассказала правоохранителям, что зажженная свеча упала на аэрозольный баллон и он взорвался. Осколки и куски рамы, выбитые взрывной волной, упали на припаркованный под окнами автомобиль «Джили».