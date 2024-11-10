На Замшиной — взрыв газа

Взрыв газового баллона произошел вечером 10 ноября в квартире на Замшиной улице, оперативные службы на месте, сообщает «Дорожный инспектор».

По предварительным данным «Фонтанки», это дом 58 по Замшиной. В квартире на пятом этаже взорвался баллон от автономной газовой плиты. Очевидцы говорят, что выбило окно, и рама выпала на балкон. Пожара нет.

В помещении, по некоторой информации, могла находиться 39-летняя женщина.