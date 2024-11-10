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Происшествия На Замшиной — взрыв газа

На Замшиной — взрыв газа

4 041
24 комментария

Взрыв газового баллона произошел вечером 10 ноября в квартире на Замшиной улице, оперативные службы на месте, сообщает «Дорожный инспектор».

По предварительным данным «Фонтанки», это дом 58 по Замшиной. В квартире на пятом этаже взорвался баллон от автономной газовой плиты. Очевидцы говорят, что выбило окно, и рама выпала на балкон. Пожара нет.

В помещении, по некоторой информации, могла находиться 39-летняя женщина.

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Взрыв газа Газовый баллон Бытовой газ
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Комментарии
24
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Щас у понаехов подгорит от Замшиной улицы. )) Или уже? )
aprahka
1 час
Улица Замшина.Вас всех поувольнять надо.Который год пишете с ошибкой!!
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