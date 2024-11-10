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Власть В Израиле впервые признали причастность к операции со взрывами пейджеров в Ливане

В Израиле впервые признали причастность к операции со взрывами пейджеров в Ливане

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12 комментариев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 ноября впервые признал причастность страны к операции с пейджерами в Ливане. Он подтвердил, что одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла», в ходе которой по всему Ливану взорвались сотни устройств связи, пишет газета The Times of Israel.

Нетаньяху заявил, что операция с пейджерами и ликвидация лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы была проведена, «несмотря на противодействие высокопоставленных чиновников в оборонном ведомстве и ответственных за них лиц в политическом эшелоне». По данным The Times of Israel, Нетаньяху имел в виду уволенного министра обороны Израиля Йоава Галанта.

17 и 18 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров и других электронных устройств, в числе которых телефоны, автомобильные рации, устройства для снятия отпечатков, приборы, работающие на солнечных батареях и литийионных аккумуляторах. Они, в частности, принадлежали представителям ливанского движения «Хезболла», которое поддержало палестинскую группировку ХАМАС и регулярно обстреливала Израиль. СМИ писали, что израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, заказанных «Хезболлой» у тайваньской компании Gold Apollo.

«Фонтанка» попросила эксперта по взрывотехнике рассказать, на каком этапе 5 тысяч аппаратов могли начинить взрывчатым веществом. Он на условиях анонимности рассказал, что «за этим стоит серьёзная организация с большими деньгами или целая страна».

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Израиль Ливан Арабо-израильский конфликт
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Комментарии
12
Сила в Правде!!
54 минуты
а путин уничтожает тэц и гэс кто лучше.
Скрепоразгибатель
3 минуты
Лахтоногие в печали - лучших дружбанов их хозяев завалили.
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