СМИ: казахский министр Бишимбаев, который жестоко убил жену, пропал из колонии

Экс-министра нацэкономики Казахстана, осужденного за жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой, не нашли в колонии, где он должен отбывать наказание. СМИ Казахстана сообщают, что заключенный мог сбежать из тюрьмы. На расследование AIRAN обратили внимание журналисты сети Городских порталов 10 ноября.

Корреспонденты AIRAN сообщили, что направляли несколько запросов на интервью с Бишимбаевым в колонии в селе Аршалы, но каждый раз получали отказ. Когда журналисты приехали на место самовольно, они якобы услышали от начальника учреждения, что экс-министра тот «здесь никто никогда не видел». Корреспонденты посетили еще несколько колоний, но так и не нашли никакой информации об заключенном.

Адвокат Бишимбаева подтвердил журналистам, что того в тюрьме нет. Данные о том, в какой колонии находится экс-министр, правоохранительные органы перестали публиковать в июле 2024 года. СМИ Казахстана предполагают, что он мог сбежать за границу.

Напомним, Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы . За судебным процессом следили по всему миру. Трагедия произошла 9 ноября 2023 года. Бишимбаев, по данным следствия, начал избивать жену в ресторане и в итоге забил ее до смерти.

В суде показали кадры видеосъемки, на которых была запечатлена Нукенова в день убийства: женщина ползает по полу, а за кадром голос, похожий на голос экс-министра, оскорбляет женщину и задает ей вопросы личного характера. Бишимбаев назвал видеозаписи подделкой и заявил, что супруга психологически мучила его всю ночь и «довела». По его словам, в тот роковой день Нукенова якобы срывала с себя одежду и драгоценности, которые он ей дарил, в нетрезвом виде ходила голышом.