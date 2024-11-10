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Происшествия СМИ: казахский министр Бишимбаев, который жестоко убил жену, пропал из колонии

СМИ: казахский министр Бишимбаев, который жестоко убил жену, пропал из колонии

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7 комментариев

Экс-министра нацэкономики Казахстана, осужденного за жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой, не нашли в колонии, где он должен отбывать наказание. СМИ Казахстана сообщают, что заключенный мог сбежать из тюрьмы. На расследование AIRAN обратили внимание журналисты сети Городских порталов 10 ноября.

Корреспонденты AIRAN сообщили, что направляли несколько запросов на интервью с Бишимбаевым в колонии в селе Аршалы, но каждый раз получали отказ. Когда журналисты приехали на место самовольно, они якобы услышали от начальника учреждения, что экс-министра тот «здесь никто никогда не видел». Корреспонденты посетили еще несколько колоний, но так и не нашли никакой информации об заключенном.

Адвокат Бишимбаева подтвердил журналистам, что того в тюрьме нет. Данные о том, в какой колонии находится экс-министр, правоохранительные органы перестали публиковать в июле 2024 года. СМИ Казахстана предполагают, что он мог сбежать за границу.

Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана информацию о побеге опроверг. «В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева Куандыка. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности», — приводит ответ ведомства газета «Ак Жайык».

Напомним, Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. За судебным процессом следили по всему миру. Трагедия произошла 9 ноября 2023 года. Бишимбаев, по данным следствия, начал избивать жену в ресторане и в итоге забил ее до смерти.

В суде показали кадры видеосъемки, на которых была запечатлена Нукенова в день убийства: женщина ползает по полу, а за кадром голос, похожий на голос экс-министра, оскорбляет женщину и задает ей вопросы личного характера. Бишимбаев назвал видеозаписи подделкой и заявил, что супруга психологически мучила его всю ночь и «довела». По его словам, в тот роковой день Нукенова якобы срывала с себя одежду и драгоценности, которые он ей дарил, в нетрезвом виде ходила голышом.

После задержания Бишимбаева в Казахстане был принят закон о криминализации домашнего насилия.

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Казахстан Убил жену Жестоко убил жену Убийство
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Комментарии
7
Slava_Rossii2
1 час
"... осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности" - Отбывает в максимальной безопасности от правоохранительной системы где-то Канарах?
Pilat
1 час
Начальник колонии: -Были демоны, — мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались
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