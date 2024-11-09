Обвиняемого в смертельном пожаре в центре Петербурга арестовали на больничной койке

Суд избавил от поиска крыши над головой фигуранта дела о пожаре в доме на 5-й Советской улице в Петербурге, который оставил его без жилья и стал причиной гибели пяти человек. Из больницы его выпишут с направлением в следственный изолятор.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 9 ноября Смольнинский районный суд провел выездное заседание в Александровской больнице. Следователь просил заключить под стражу 49-летнего Сергея Ярмоченко. Ходатайство поддержала прокуратура Центрального района.

Ярмоченко, которому вменяют причинение смерти по неосторожности, не возражал. Следователь отмечал, что сейчас постоянного места жительства у обвиняемого нет, поскольку тот сжёг его сам. Согласно материалам, в ночь на 8 ноября Ярмоченко выпил и был небрежен с огнём. В результате загорелась коммунальная квартира. Погибли двое братьев-подростков, двое мужчин и женщина, которая, согласно переданным в суд материалам, не опознана.

Ярмоченко уже бывал в местах лишения свободы. Настаивая на самой строгой мере пресечения, следствие подчёркивало, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, отбывал наказание, но на путь исправления так и не встал. Помочь соседям и вызвать экстренные службы, как заявлено в ходатайстве, он не пытался.

Фигурант признал вину. В следственный изолятор его определили до 7 января.

Пожарных на 5-ю Советскую улицу, 24/13, вызвали в четвёртом часу ночи 8 ноября. Горели комната и коридор трёхкомнатной квартиры. По данным МЧС, огонь распространился на 25 квадратных метров. Открытое пламя потушили к пяти часам утра. Немногим позже восьми часов утра пожар ликвидировали.

9 ноября СК сообщил, что обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено соседу погибших.

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