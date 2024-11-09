Роспотребнадзор: Рисков распространения вируса Коксаки в России нет

Угроз распространения энтеровирусной инфекции, в том числе вируса Коксаки, нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с журналистами, 9 ноября пишет ТАСС.

«Фонтанке» петербургские врачи рассказывали, что вирус Коксаки держится до глубокой осени. Южная инфекция в Северную столицу приходит с морских курортов. Как определить симптомы этого вируса и не спутать его с другим — читайте в нашем материале .

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