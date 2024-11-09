Водителя автобуса задержали после нападения с монтировкой на дороге в Петербурге

Водитель автобуса наколотил на уголовное дело в Красносельском районе Петербурга. Пассажиры ждали, пока он выпустит пар. Досталось Сamry.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 ноября, в отношении 58-летнего водителя возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений (ст. 167 УК). Мужчина не разминулся с полицией на проспекте Стачек, его процессуально задержали на двое суток.

Старт делу дал дорожный конфликт, случившийся на улице Партизана Германа накануне днём. Разъехаться миром не удалось Toyota Сamry и автобусу № 87 «Пассажиравтотранса». Кто кого не пропустил, решали сначала на повышенных тонах. Шофёр, отчаявшись подобрать слова, схватился за монтировку.

«Он разбил мне стекло в пассажирской двери спереди, разбил заднее стекло, разбил лобовое стекло. Погнул мне капот, погнул арку переднюю левую. Погнул заднюю арку правую», — рассказал «Фонтанке» владелец разбитой Сamry.

В полиции подтвердили: автомобиль получил значительные повреждения. Водитель автобуса уехал, не дожидаясь сотрудников правоохранительных органов.

В «ПАТ» назвали действия своего сотрудника недопустимыми. После случившегося его отстранили от работы и организовали служебную проверку.