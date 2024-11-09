РФС отстранил футбольного арбитра Безбородова от судейства до конца сезона

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) отстранила арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей Российской премьер-лиги, 9 ноября сообщили в общественной организации. Кроме того, Безбородова не будут допускать и до других соревнований, проводимых под эгидой РФС. Отстранение будет действовать до конца сезона-2024/25.

На заседании комиссии, состоявшемся накануне, установили, что Безбородов допустил нарушения, предусмотренные статьями 12.6 «Опоздание на предматчевое заседание» и 12.17 Дисциплинарного кодекса судей и инспекторов РФС.

Ранее в соцсетях появились комментарии, где пользователь Владислав Безбородов хвалит судью Владислава Безбородова и называет его единственным, кто может судить, пишет «Интерфакс». Согласно судейскому кодексу, делать публичные комментарии арбитрам запрещено.

Владислав Безбородов родился в Ленинграде. В 1991 году играл за «Зенит» (Санкт-Петербург), затем шесть лет учился в США и получил звание бакалавра спортивного менеджмента и бизнес-администрирования. Судейскую карьеру начал в 2001 году, матчи высшего дивизиона России судит с 2007 года.

В апреле этого года ФК «Зенит» заявил, что намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию РФС из-за неназначенного пенальти в игре 25-го тура чемпионата России против «Оренбурга». Главным арбитром игры был Владислав Безбородов