Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

3 м/c,

зап.

 771мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
Платные переезды
Куда пойти на выходных
Дом Радио
Проекты наземного метро
Не клон Вишневского*
Считаем утильсбор
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Спорт РФС отстранил футбольного арбитра Безбородова от судейства до конца сезона

РФС отстранил футбольного арбитра Безбородова от судейства до конца сезона

5 725
5 комментариев

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) отстранила арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей Российской премьер-лиги, 9 ноября сообщили в общественной организации. Кроме того, Безбородова не будут допускать и до других соревнований, проводимых под эгидой РФС. Отстранение будет действовать до конца сезона-2024/25.

На заседании комиссии, состоявшемся накануне, установили, что Безбородов допустил нарушения, предусмотренные статьями 12.6 «Опоздание на предматчевое заседание» и 12.17 Дисциплинарного кодекса судей и инспекторов РФС.

Ранее в соцсетях появились комментарии, где пользователь Владислав Безбородов хвалит судью Владислава Безбородова и называет его единственным, кто может судить, пишет «Интерфакс». Согласно судейскому кодексу, делать публичные комментарии арбитрам запрещено.

Владислав Безбородов родился в Ленинграде. В 1991 году играл за «Зенит» (Санкт-Петербург), затем шесть лет учился в США и получил звание бакалавра спортивного менеджмента и бизнес-администрирования. Судейскую карьеру начал в 2001 году, матчи высшего дивизиона России судит с 2007 года.

В апреле этого года ФК «Зенит» заявил, что намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию РФС из-за неназначенного пенальти в игре 25-го тура чемпионата России против «Оренбурга». Главным арбитром игры был Владислав Безбородов

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY14
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Эд Хэммет
1 час
В соцсетях появились комментарии... И кто их писал? Это установлено наверняка? Сейчас всякие хакеры взламывают аккаунты на раз-два-три.
282694747
2 часа
Безбородов один из плеяды нормальных арбитров
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
ТОП 5
Новости компаний
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49